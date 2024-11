Ilrestodelcarlino.it - Problemi con i tesseramenti, stangata contro l’Urbs Salvia. Tra i dirigenti inibito il sindaco

Dodici punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato di Prima categoria e una pioggia di squalifiche: è quanto ha deliberato il Tribunale federale territoriale nei confornti dell’Urbis, formazione militante nel girone C di Prima categoria. Il problema era relativo al tesseramento irregolare di alcuni giocatori avvenuto nella passata stagione. Per questo motivo alla fine il Tribunale federale territoriale ha squalificato iTommaso Bordi per 20 mesi; Paolo Calvigioni per 15 mesi; Riccardo Natalini, lo scorso anno dirigente e attuale, per cinque mesi e 10 giorni; Lucio Marco Leoni per tre mesi e 10 giorni. Squalificati anche i giocatori Marco Ciamarra, in questa stagione alla Lorese, per 10 giornate; Elia Curzi per 15 turni; Daniele Lambertucci per 13 giornate; Manuel Minnucci per 11 giornate; Lorenzo Monteverde per 13 giornate; Alessandro Salvatori per 11 giornate; Silvio Salvucci 11 giornate quest’anno al Ripe San Ginesio; Edoardo Vipera per 14 giornate.