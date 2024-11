Gaeta.it - Pisa: al via un nuovo progetto di vertical farming per la ricerca ortofloricola

L'Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola Superiore Sant'Anna diha recentemente inaugurato un innovativo container tecnologico, dedicato allasulle specie ortofloricole e la loro risposta alle variazioni delle condizioni ambientali e colturali. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nell'ambito dele delle coltivazioni indoor, ambito che sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo agroalimentare, per la sua capacità di ottimizzare la produzione alimentare in spazi ridotti e controllati.Collaborazione tra aziende per un obiettivo comuneIlha visto la collaborazione tra C-Led e Greatit, due aziende specializzate nell'innovazione tecnologica applicata alla coltivazione. Questa sinergia ha portato alla creazione di una struttura all'avanguardia, dove itori possono condurre esperimenti sull'accrescimento delle piante in condizioni rigorosamente controllate.