Per la Tbm 19 auto rimosse, ma pochi disagi: possibile chiusura autostrada per il prossimo passo

Tempo di lettura: 2 minutiE’ in attesa del via libera dell’anas per ripartire da Salerno, la Tbm, la mega talpa destinata ad arrivare a Campagna dove il consorzio Xenia per conto di Rfi (Gruppo FS Italiane) sarà impegnato a scavare le gallerie per l’Alta Velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria.Il percorso dallo stadio Arechi verso lo svincolo dell’strada a Pontecagnano che dovrà essere chiusa probabilmente un ‘intera notte per consentire il passaggio della mega trivella, comporterà altri divieti ed ordinanze specifiche per quanto riguarda il territorio del comune di Salerno. Il convoglio attraverserà in senso contrario via Wenner ove la carreggiata è più grande ed anche il passaggio alla rotatoria verso la statale 18 è più ampio. Come accaduto ieri sera anche per questo secondo viaggio sarà necessario realizzare un ponte di supporto per scaricare il peso laddove gli studi lo ritengono necessario.