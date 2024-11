Iodonna.it - Ospiti della trasmissione, ispirata ai grandi varietà di una volta, Tiziano Ferro, Arisa, Raf ed Enrico Brignano

Leggi su Iodonna.it

Dopo il primo appuntamento, lo scorso mercoledì, questa sera torna alle 21.30 su Rai 1 Tutti i sogni ancora in volo. Show musicale in due puntate con Massimo Ranieri già andato in onda nella primavera del 2023. A fianco del cantante, l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales mentre gliserata sono, Raf, Malika Ayane,e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo. Rocio Munoz Morales: «Non si può rinunciare a essere donna perché si è madre» X Leggi anche › Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales su Rai 1, coppia inedita di “Tutti i sogni ancora in volo” Tutti i sogni ancora in volo: su Rai 1 lo show con Massimo RanieriShow televisivo scritto e realizzato in chiave teatrale, con elementi che richiamano gli show del passato, Tutti i sogni ancora in volo è unache vuole omaggiare il grandedi una