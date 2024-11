Nubifragi in Sicilia | strade allagate auto in mare esonda un fiume nel Catanese Auto bloccate sulla A18 – I video

Leggi su Open.online

Un’ondata di maltempo ha colpito violentemente nelle ultime ore laorientale. Particolarmente interessata la zona a nord di Catania: i paesi di Giarre, Acireale e Riposto sono stati inondati da fiumi d’acqua che hanno sommerso le macchine e rovesciato furgonicini. Nelle ultime 6 ore, dopo l’allerta rossa emanata nella giornata di ieri mercoledì 13 novembre, sono caduti circa 350 millimetri di pioggia, che sono andati ad aggravare una situazione già al limite dopo i 1000 millimetri precipitati negli scorsi dieci giorni. Dalla mezzanotte sono oltre 30 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Catania, a pieno organico contando il richiamo del personale in servizio straordinario. Altrettanti quelli ancora in corso. Il tuo browser non supporta il tag iframeIn numerose località si segnalano allagamenti di abitazioni, crolli, di muri, persone in difficoltà e danni di vario genere.