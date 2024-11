Agi.it - Nel mondo digitale 'comandano' le ragazze

AGI - Le studentesse di 13 e 14 anni hanno dimostrato di avere competenze digitali (Cil) superiori ai maschi ottenendo punteggi significativamente superiori ai ragazzi in quasi tutti i Paesi partecipanti all'indagine internazionale Icils promossa dalla Iea i cui risultati vengono diffusi all'Accademia nazionale dei Lincei. In media tra i Paesi, nella scala Cil, le studentesse hanno ottenuto 486 punti, mentre gli studenti maschi hanno ottenuto 467 punti, con una differenza statisticamente significativa di 19 punti. Anche in Italia la differenza di genere in Cil è a favore delle femmine che ottengono il punteggio medio di 500 punti contro 482 dei maschi, con un vantaggio di 18 punti sulla scala. Nei risultati disaggregati per macroarea geografica, la differenza a favore delle femmine permane in tutte le aree geografiche a eccezione del Nord Ovest, dove la differenza non è statisticamente significativa.