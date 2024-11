Abruzzo24ore.tv - Meteo: Tendenza Settimana, Piogge Residue al Sud e Miglioramenti in Vista

Roma - Subito una panoramica sullaprecipitazioni al Centro-Sud in via di attenuazione, con schiarite progressivamente più ampie. Un miglioramento generale interesserà l’Italia. Giovedì 14 novembre 2024 Nord: Al mattino, nubi sparse e localiin Romagna, ma in graduale miglioramento nel pomeriggio. Altrove, cieli parzialmente nuvolosi con schiarite in aumento. Temperature stabili, massime comprese tra 11 e 14 gradi. Centro: Prevalente serenità sull’area tirrenica, mentre l’Adriatico vedrà ancora nuvolosità compatta cone rovesci destinati ad attenuarsi verso sera. Temperature stabili, con massime tra 13 e 17 gradi. Sud: Persistono condizioni instabili su basso Adriatico e Ionio con rovesci temporaleschi, in particolare al mattino in Calabria. In Sicilia,locali sul Messinese.