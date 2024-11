Unlimitednews.it - Maltempo nel Catanese, case allagate e torrenti esondati

CATANIA (ITALPRESS) –nel. Sono complessivamente 64 gli interventi dei Vigili del Fuoco per ileseguiti dalle ore 8 alle 12 in tutto il territorio della provincia di Catania. E sono in corso altri 13 interventi, riguardanti il soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli. I territori principalmente interessati sono i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant’Antonio. Richiamato anche il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza.I Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcune persone ed auto rimaste bloccate in via Aldo Moro ad Aci Sant’Antonio. La strada risulta totalmente allagata e le persone intrappolate dentro le loro auto.