Oasport.it - LIVE Zverev-Ruud 7-6, 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: ancora nessun break nella partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il dritto difensivo di.3-3 A quindici il norvegese!40-15 Con il rovescio lungoriga il tedesco.40-0 Lungo il dritto difensivo di.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio e dritto.3-2 A quindici il giocatore di Amburgo.40-15 Errore con la smorzata.40-0 Servizio e dritto.30-0 Ace (9°).15-0 Prima vincente, scoraggiato.2-2 Non passa la smorzata di, si prosegue senzae senza chance di.40-30 Grande difesa della rete di!30-30 Si mangia un po’ la chance di arrivare a pallaera a rete. Aveva il passante di rovescio da tirare ma ha optato per un lob che è risultato troppo corto.15-30 Attenzione, dritto in rete del norvegese.15-15 Servizio vincente.0-15 Favoloso rovescio dal centro di