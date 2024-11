Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-3 7-6, ATP Finals 2024 in DIRETTA: lo spagnolo si ritrova e resta in gioco per le semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.3015:54 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.15:53 10 ACE e 3 doppi falli per, che ha servito il 70% di prime ricavando l’84% di punti. 7 ACE ed un doppio errore per, che ha raccolto soltanto il 52% dei punti avviati con la seconda.15:52 Fuori a testa alta, che sia con Zverev che conha disputato delle ottime partite senza però racimolare neppure un singolo set.CARLOSb. ANDREY6-3 7-6 (8). Risposta aggressiva con il dritto ed esultanza liberatoria dello