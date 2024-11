L’anatema di Elon Musk ai giudici italiani, una questione di stile

Leggi su Ildenaro.it

La classe non è acqua, è da tempo che lo dicono coloro che si occupano dell’ umano agire, in modo particolare oltre le Alpi e con vista sull’Atlantico. Ciò non deve assolutamente essere confuso con il cosiddetto “comportamento di maniera”, molte volte usato con finalità non proprio lineari. Per buona sorte chi lo mette in pratica è facilmente riconoscibile e quindi è possibile evitarlo. Altra forma impropria del sapersi comportare – il pendant italiano del francesismo in argomento – è un frainteso comportamento che vorrebbe passare per diplomatico, scadendo spesso a livello di ipocrita. Si potrebbe liquidare quella qualità, assimilandola al fin troppo tirato in ballo “un certo non so che”, che non rende nemmeno in parte il significato di savoir faire. Lo stesso, secondo molti di quanti si occupano dell’ evoluzione delle lingue, varrebbe la traduzione: ‘avere uso di mondo”.