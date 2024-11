Primacampania.it - La Virgo Fidelis, simbolo di fede e sacrificio: a Tuoro l’omaggio ai Carabinieri e alla loro Patrona

ROCCABASCERANA, Avellino – Domenica mattina 17 novembre, alle ore 10, la comunità disi riunirà nella chiesa di San Nicola per celebrare un momento solenne e denso di significato: la Santa Messa in onore delladell’Arma dei. Un appuntamento che unisce la memoria storica, il senso di appartenenza e il tributo al. La celebrazione vedrà la partecipazione dei militari in congedo della Benemerita, insieme a rappresentanti delle istituzioni e cittadini del territorio, testimoniando l’affetto e la stima che legano la comunità all’Arma.A seguire, sarà deposta una corona d’alal cippo che ricorda i caduti dell’Arma, offerta dLibera Associazione San Nicola, un gesto che ribadisce l’eterno ricordo per chi ha sacrificato la propria vita per il bene del Paese.