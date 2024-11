Gaeta.it - La mozzarella di bufala campana protagonista della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LadiDop si prepara a brillare durante l’edizionenel, un evento che si svolgerà dal 16 al 22 novembre. Questa iniziativa è organizzata dal ministero degli Affari esteri eCooperazione internazionale e avrà come tema centrale “Dieta Mediterranea edelle Radici: Salute e Tradizione”. Grazie a numerose attività programmate in diversi paesi, ladisarà al centro dell’attenzione, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella gastronomia.Eventi a New YorkIl Consorzio di Tuteladiha in programma una partecipazione significativa agli eventi organizzati dall’Italian Trade Agency di New York. Il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, interverrà al convegno dal titolo “Mediterranean Diet and the Recipes from our Roots: Health & Tradition”, fissato per il 21 novembre alle 17.