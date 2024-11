Gaeta.it - La Federico II conquista il terzo posto mondiale per Farmacia, un risultato straordinario in ambito accademico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La notizia è di grande rilevanza per il panorama educativo internazionale: l’Università degli Studi di NapoliII si è posizionata terza al mondo nella categoriae Scienze Farmaceutiche secondo il Global Ranking of Academic Subjects 2024, noto anche come Shanghai Ranking. Questa classifica rappresenta una vetrina per le istituzioni accademiche e ilottenuto dall’Ateneo napoletano è il migliore mai raggiunto da un’università italiana.I risultati dellaII nel ranking di ShanghaiOltre al brillante posizionamento in, laII ha ottenuto riconoscimenti significativi anche in altre discipline. Si posiziona al 26°per Ingegneria Aerospaziale e al 36° per Scienze Agrarie, entrambi settori in cui ha guadagnato posizioni rispetto alla classifica precedente.