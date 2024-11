Tvplay.it - Juventus, mazzata tremenda per Thiago Motta: non c’è più nulla da fare

Arriva unaincredibile per la, l’ennesima in questa stagione molto sfortunata dal punto di vista degli infortuni: ecco cos’è successoE’ stata ricca di alti e bassi fino a questo momento la stagione della, che è vero che occupa il sesto posto in campionato, ma dista soltanto due punti dal Napoli primo. E’ una classifica cortissima che coinvolge quasi tutte le big, con qualche sorpresa inaspettata. Inoltre, la squadra diè l’unica imbattuta delle venti squadre della Serie A.per: non c’è piùda(LaPresse) Tvplay.itSei vittorie e sei pareggi, ventiquattro punti totali, ventuno gol fatti e soltanto sette subiti. Sono numeri importanti per una squadra che ha perso per infortunio il suo miglior difensore, Gleison Bremer.