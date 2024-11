Amica.it - John Krasinski è l’uomo più sexy del mondo, per “People” (ed Emily Blunt)

Come ogni anno, People ha incoronatopiùsul pianeta. Questa volta a sbaragliare la concorrenza è stato, celebre per aver interpretato Jim Halpert nella serie di successo The Office. Nonché marito, da 14 anni, della collega. Anche se, per la scienza, la palma di più bello delse l’è assicurata Aaron Taylor-Johson.GUARDA LE FOTOL’amore ai Sag 2023: le coppie più belle, daa Viola Davis col maritoè il piùalL’attore, 45 anni, ha così commentato la notizia: «Un blackout immediato. Nessun pensiero: a parte il fatto che forse mi stanno prendendo in giro. Non è che mi sveglio pensando: “È questo il giorno in cui mi chiederanno di esserepiùdel?” Eppure è stato il giorno in cui l’avete davvero fatto.