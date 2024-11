Lanotiziagiornale.it - In Libano si rischia il disastro, secondo Save the Children 300mila bambini sono fuggiti verso la Siria

the, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e ia rischio e garantire loro un futuro, nelle ultime sette settimane, circa 300.000dallaper cercare sicurezza a causa dell’aggravarsi del conflitto, ed arrivare in un Paese in cui i bisogni umanitari nonmai stati così alti.Moltiviaggiano da soli, separati dai genitori o dalle famiglie,a rischio di abusi, malattie e soffrono per la carenza di cibo, mentre l’inverno incombe. Si stima che il 70% degli sfollati dalallasiano, mentre il resto è libanese o di altre nazionalità. Le Nazioni Unite stimano che circa il 60% sia costituito dae adolescenti, molti dei quali hanno un disperato bisogno di cure mediche, riparo, cibo e acqua.