Fiorentina infortunio in nazionale per un giocatore | presto l’Inter

In casa, arriva una notizia non proprio positiva per quanto riguarda le nazionali. Si ferma infatti un, che farà ritorno a Firenze per sottoporsi ad esami strumentali. Il primo di dicembre ci sarà la sfida contro.GUAIO FISICO – La, che tanto bene sta facendo in questo avvio di campionato, ha ricevuto una notizia negativa da questi primi giorni di pausa nazionali: il centrocampista marocchino Richardson infatti ha subitodi natura muscolare efarà ritorno a Firenze per sottoporsi ad esami strumentali e capire meglio l’entità del problema. Sicuramente si tratta di una notizia che non può far piacere a mister Raffaele Palladino, che ha già perso a centrocampo Edoardo Bove. La stessa Federcalcio marocchina ha lanciato un comunicato, dando notizia sulla sostituzione di Richardson con un altrodella Serie A, ossia Reda Belahyane.