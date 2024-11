Lettera43.it - Elio e le storie tese chiudono il profilo X: «Musk è un pericolo per la democrazia»

Leggi su Lettera43.it

Anchee lecancellano il loro account su X, «ormai sempre più simile a una cloaca», in protesta contro il patron Elon. «Riteniamo che lui sia unper lae per la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte della piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda», ha fatto sapere la band. «Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito negli anni: ce ne andiamo e vi invitiamo a fare lo stesso. Potrete continuare a trovarci sul nostro sito e sugli altri social. Un abbraccio». Il gruppo milanese si unisce dunque a Piero Pelù, che aveva preso la stessa decisione 24 ore prima. «Il mio gesto di dissenso», aveva postato il rocker su Instagram assieme a una foto in cui fa il dito medio.Il post della band (e le, X).