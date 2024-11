Ilgiorno.it - Dossier e accuse di violenza. Ricerche su La Russa junior. Chiesti i tabulati ai pm

Leggi su Ilgiorno.it

Il titolare della Equalize e presidente di Fondazione Fiera Milano (ora autosospeso) Enrico Pazzali chiese informazioni su Ignazio La, presidente del Senato, seconda carica dello Stato e in particolare sulla sua famiglia proprio il giorno successivo alla presuntasessuale che uno dei figli, Leonardo Apache, avrebbe commesso ai danni di una 22enne. La denuncia da parte della giovane sarà presentata un mese dopo quella notte. Il particolare che emerge dalle 4mila pagine della informativa dei carabinieri nella inchiesta sulle cyberspie, ha indotto l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne, a presentare un’istanza in procura per chiedere di acquisire idel traffico telefonico di Pazzali. Benvenuti, ritenendo che le possibilità di una semplice coincidenza tra fatto e ricerca siano molto basse, vuole capire se ci siano stati dei contatti tra Pazzali e Lain relazione a quelleeffettuate sui sistemi che aveva in uso la Equalize.