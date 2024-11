Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “Il VAR deve intervenire su tutto'”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Maurizio De, scrittore noto anche per il suo impegno nella vita pubblica, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Goal durante la trasmissione in diretta su Kiss Kiss Napoli, affrontando temi delicati legati al calcio e, in particolare, alla gestione degli errori arbitrali. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un ampio dibattito, con una critica diretta al funzionamento del VAR e alla gestione dei casi controversi in Serie A.Desul VAR: una necessità di intervento più incisivoDeha sostenuto che Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha semplicemente dato voce a una problematica condivisa da molti tifosi, ossia la presenza di errori arbitrali non corretti nonostante l’uso del VAR. Secondo lo scrittore, il VAR dovrebbein modo più ampio e dettagliato, non limitandosi agli episodi principali come i rigori o i gol, ma considerando anche situazioni apparentemente marginali, come i calci d’angolo o i falli laterali.