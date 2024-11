Amica.it - Dal bomber al chiodo: le 7 giacche di pelle in trend questo autunno/inverno

Tra i must dell’2024 c’è la giacca di. I modelli variano dal classicoall’elegante blazer, passando per il. Di seguito, i modelli preferiti dalle celeb.Durante la MFW 2024, Dakota Johnson ha indossato una mise Gucci composta da lingerie, abito sottoveste trasparente e giacca di. Chloë Sevigny ha indossato una mise della collezione upcycled Miu Miu composta da gonna a quadri, maglia econ borchie. Per partecipare alla sfilata A/I 2024 di Chloé, Sienna Miller ha sovrapposto ilina uno slip dress in seta con bordi di pizzo. Alla sfilata P/E 2025 di Chloé, Diane Kruger ha optato per capospalla over con frange, jumpsuit in maglia e borsa hobo invece Julianne Moore, per la sfilata P/E 2025 di Botteva Veneta, ha scelto blazer doppiopetto, pantaloni ine T-shirt.