Lettera43.it - Cos’ha detto Giorgia Meloni alla Cop29: «Sul clima approccio pragmatico, non ideologico»

Leggi su Lettera43.it

«L’Italia vuole continuare a fare la propria parte sulma, per proteggere l’ambiente, non serve unche sia troppoe non, o saremo lontani dvia del successo». L’hala premiernel suo interventoin corso a Baku. «Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione. Dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie disponibili», ha aggiunto.: «Usare tutte le energie disponibili, anche i bio carburanti e la fusione nucleare» «Stiamo già destinando all’Africa gran parte del budget di oltre quattro miliardi di euro del nostro Fondo per il, e continueremo a sostenere iniziative come il Fondo verde per ile il Fondo loss and damage, nonché a promuovere il coinvolgimento delle banche multilaterali di sviluppo.