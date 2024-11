Gaeta.it - Corruzione e Manipolazione: Un Caso di Manti Stradali Pilotati nei Castelli Romani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’inchiesta sta rivelando gravi illeciti riguardanti l’affidamento di contratti per il rifacimento del manto stradale nei. Secondo le accuse, ci sarebbe un sistema ben oliato die favoritismi che coinvolge diversi funzionari pubblici e un imprenditore locale. Le dinamiche emerse da questa operazione dipingono un quadro allarmante di malaffare all’interno delle istituzioni locali.Accusa die traffico di favoriL’imprenditore Mirco Pellegrini, noto nel settore per la gestione di ben 15 società, alcune delle quali nominalmente intestate a prestanome, è al centro dell’indagine. Le autorità affermano che Pellegrini avrebbe orchestrato una rete ditramite pagamenti illeciti per pilotare l’assegnazione di appalti pubblici.