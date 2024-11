Anteprima24.it - Contrasto allo spopolameno: la Regione Campania accoglie la missione OCSE

Nell'ambito del progetto europeo "Helping Regions Adapt to Demographic Change – Regioni che si adattano al cambiamento demografico", laha organizzato una serie di visite territoriali tra cui una visita di studio nella Valle del Titerno, prevista per giovedì 14 novembre 2024, con la partecipazione straordinaria di una. L'obiettivo è analizzare da vicino le misure messe in campo per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alla valorizzazione delle risorse locali. La giornata si articolerà in due tappe chiave, Pietraroja e Cerreto Sannita, ove sono stati individuati alcuni esempi virtuosi di utilizzo dei fondi europei per la rigenerazione territoriale e sociale.