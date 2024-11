Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca e Ponte a Elsa protagoniste

Pisa 12 novembre 2024 –al comando del girone A diCategoria. Sedici punti, cinque vittorie, un pareggio, unica squadra imbattuta dopo sei giornate di campionato. Miglio attacco del girone insieme alla Popolare Cep con dodici reti e miglior difesa dopo quella del Filettole. Il Sesto turno ha visto i giallorossi di mister Micomonaco piegare i sangiulianesi del Pappiana per 2 – 1 grazie alle reti firmate da Pettenon e Ticciati. Gionfriddo l’autore della rete del Pappiana. Al secondo posto il Filettole che ha vinto il derby al ‘Bronzini’ di Gagno per 0 – 1 contro i padroni di casa della Bellani. Di Patacchini il gol della vittoria per la squadra di mister Giuli. Al terzo posto la popolare Cep battuta in casa per 1 – 3 dal Pisa Ovest nel derby pisano. Terzo anche il Lajatico che però non va oltre l’1 – 1 contro la Marinese quinta con dieci punti.