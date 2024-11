Dilei.it - Britney Spears, in vendita la villa a Beverly Hills a un prezzo da capogiro

Leggi su Dilei.it

In cima alle colline di Los Angeles, sopra il Sunset Strip, unaporta con sé una storia tanto inquietante quanto affascinante. Un tempo abitata dalla pop stardurante la sua relazione con Justin Timberlake, questa proprietà passò successivamente all’attrice Brittany Murphy, la star di Clueless, che morì tragicamente all’interno della casa nel 2009, a soli 32 anni, per arresto cardiaco. Pochi mesi dopo, anche il marito Simon Monjack la seguì, lasciando alla casa un’aura di mistero indelebile.Dopo l’oscura sequenza di eventi, degna di un podcast di Elisa Truecrime, un costruttore ha acquistato laper un restauro radicale, riportandola a nuovo con una ristrutturazione che è durata anni.L’attuale proprietà, inizialmente acquistata daa soli 19 anni per circa 3 milioni di dollari, ha vissuto nel tempo una rivalutazione che ne riflette non solo il valore immobiliare, ma anche il fascino oscuro della storia di Hollywood.