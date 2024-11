Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: raddoppia la platea dei beneficiari con nuove risorse

Il, introdotto dal governo per sostenere le famiglie italiane, si estende a una nuova. Dopo le critiche sollevate dall’opposizione, che ha evidenziato il rischio di esclusione per alcune famiglie in difficoltà, il governo ha deciso di rivedere i criteri di accesso. Grazie a fondi recuperati dal concordato preventivo, la misura includerà non solo famiglie con figli, ma anche altre categorie di cittadini a basso reddito, come le famiglie monogenitoriali. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha confermato che l’estensione consentirà a unata di accedere agli aiuti economici natalizi. Il concordato preventivo: fondi per famiglie e società in difficoltà Oltre all’espansione del, il governo ha ampliato le possibilità di adesione al concordato preventivo anche per le società che, in seguito a modifiche nell’assetto proprietario, necessitano di accordi di ristrutturazione fiscale.