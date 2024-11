Quotidiano.net - Bankitalia, nel Lazio Pnrr indietro, sotto la media italiana

Ilsegna il passo nele a Roma, con un ritardo ancora più accentuato rispetto ai dati nazionali già non esaltanti anche se il settore delle opere pubbliche vede comunque una robusta crescita dell'attività, spinto anche dalle opere del Giubileo. Dall'ultimo rapporto della Banca d'Italia sull'economia regionale emerge come, ad agosto 2024, meno della metà dei cantieri (44,7%) sia stato concluso o avviato contro il 48,7% del dato complessivo italiano.Le opere pubbliche bandite nell'ambito del piano per la regione (novembre 2021-agosto 2024) sono state pari a 2,9 miliardi con un tasso di aggiudicazione del 74% contro l'80% del dato nazionale. Se gli altri enti come università e consorzi hanno fatto 'i compiti a casa' con dati superiori, Regioni, province e Comune sono più in ritardo.