Ilrestodelcarlino.it - "Ballata per Margherita", il concerto con Ginevra Di Marco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato, alle 21 al teatro Mestica di Apiro, si terrà ilspettacolo "per" conDi, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli, e dedicato aHack. Si tratta del secondo appuntamento della 13ª stagione teatrale "Volere volare", sotto la direzione artistica di Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini di Teatro Di Onisio. "per" è lo spettacolo con cui gli artisti si propongono partendo proprio dalla straordinaria esperienza con l’astrofisica tracciandone il profilo attraverso ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato. Cosa l’uomo ha raggiunto e cosa ha perso, spunti di riflessione sulla società che viviamo, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi che ancora vedono il trio - in questo caso divenuto quartetto con la preziosa presenza di Pino Gulli alla batteria - misurarsi con la necessità costante di sentirsi attori consapevoli del proprio tempo.