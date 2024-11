Gaeta.it - Arresto per tentato furto: 30enne somalo fermato a Falconara dai carabinieri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha scosso la notte a, dove un uomo di 30 anni, di origini somale, è stato arrestato daidella sezione radiomobile della Compagnia di Ancona. L’si è reso necessario dopo che l’individuo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi da un’officina meccanica con beni rubati.Il tentativo dinell’officina meccanicaLa notte scorsa, intorno all’una, il proprietario dell’officina meccanica e soccorso stradale “La recuperi”, situata in via del Consorzio, ha notato un movimento sospetto nel suo esercizio. Mentre stava per chiudere, ha visto ilche si allontanava a piedi, con in mano una stampante e un dispositivo di localizzazione satellitare. Questi oggetti erano stati prelevati dai locali dell’officina e da un carro attrezzi in sosta nel parcheggio della ditta.