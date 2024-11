Ilfattoquotidiano.it - Appello di esperti e attivisti contro l’inceneritore di Roma: costi sui cittadini per 33 anni

Cento firmatari tra, scienziati, responsabili di associazioni internazionali, vincitori del Goldman Environmental Prize di 52 Paesi di tutti i continenti hanno lanciato unla costruzione del mega inceneritore di. “Il Mondo vi guarda”, riferendosi aidimentre fra circa un mese si aprirà il Giubileo per il quale oltre a 35 milioni di pellegrini si prevedono circa 150.000 tonnellate aggiuntive di rifiuti oltre a quelle mediamente prodotte dalla Capitale è il senso del messaggio sottoscritto. E questo mentre sta per partire la Cop 29 che porrà al centro la necessità di fronteggiare la crisi ambientale globale non solo riferita alla necessità di ridurre le emissioni di gas serra ma anche rivolta a ridurre sprechi e prelievi di risorse primarie attraverso una transizione ecologica che assuma gli obiettivi di una riconversione basata su di una exit strategy dall’economia lineare volta invece a promuovere la circolarità di processi economici rigenerativi.