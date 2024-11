Thesocialpost.it - Airole, ragazzo di 23 anni muore folgorato mentre usa il phon in bagno

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia improvvisa ad, nell’entroterra della provincia di Imperia in Liguria, dove undi soli 23è stato trovato morto in casa. Stando ai primi dettagli emersi dopo il drammatico ritrovamento del corpo, è probabile che il giovane sia rimasto vittima di un terribile incidente: sarebbe rimastoinstava usando ilper asciugarsi.Leggi anche: “Ecco perché ho lasciato la casa”. Grande Fratello, la verità di Enzo Paolo TurchiLa scarica elettrica avrebbe provocato un arresto cardiaco, che si è purtroppo rivelato fatale. Nell’abitazione di via Madonna sono arrivati i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli: l’intera comunità locale è sotto shock di fronte all’accaduto.