Agata Margaret Spada | tutta la storia della ragazza morta dopo un’operazione al naso e un reel su TikTok

Leggi su Open.online

aveva 22 anni. Da Lentini in Sicilia era arrivata a Roma il 4 novembre scorso. Per un ritocco al. Ma giovedì 7 novembre èal Sant’Eugenio.un ricovero d’urgenza. Per questo oggi il pubblico ministero Erminio Amelio indaga per omicidio colposo il medico chirurgo cheaveva contattato tramite. E i carabinieri dei Nas hanno sequestrato l’ambulatorio. Che si trova all’Eur e ci si chiede se avesse le autorizzazioni per effettuare la rinoplastica. E se sia stata valutata adeguatamente la salutegiovane. Che ha cominciato a tremarel’anestesia. E ha peggiorato la situazione nonostante i tentativi dei medici. Mentre soltanto in quel momento il fidanzato è stato chiamato per chiedere di eventuali allergiegiovane.A quel punto lui è entrato nella sala operatoria e ha iniziato a filmare la scena con il telefonino.