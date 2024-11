Tvzap.it - “Affari tuoi”, i concorrenti si sposano grazie alla vincita: la reazione di Stefano spiazza tutti

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “ieri”. Nella puntata di ieri sera del gioco televisivo a premi, ihanno vinto ben 50mila euro e adesso potranno convolare a nozze. Ladel conduttoreDe Martino e del Dottore del programma hato, compresi i. (Continua.)Leggi anche: “Pomeriggio Cinque”, gli rubano un gratta e vinci da 50mila euro: l’intervento dei carabinieri in diretta tvLeggi anche: “”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo“”, cos’è successo nella puntata di ieriIeri sera, martedì 12 novembre 2024, è andata in onda una nuova puntata di ““, gioco televisivo a premi condotto daDe Martino. In gara la regione Abruzzo rappresentata da Luca, impiegato amministrativo proveniente da Vasto.