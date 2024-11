Lettera43.it - UniCredit inaugura la filiale L’Aquila Sallustio

È statata ladi, completamente rinnovata nel segno dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica. La nuova sede si contraddistingue per la massima integrazione tra i servizi tradizionali e quelli digitali. Accanto alle postazioni di consulenza è infatti disponibile un chiosco multimediale e una cassa veloce, dove poter effettuare in modalità self-service e in tutta sicurezza le operazioni online. Al servizio della clientela un team composto da cinque persone e guidato da Manola Santilli. L’operatività giornaliera è supportata inoltre da un’area self-service aperta h24, con due ATM di cui uno evoluto che, oltre a consentire le consuete operazioni di prelievo, permette di versare contanti e assegni e di svolgere numerose tipologie di pagamento. Più semplici da utilizzare grazie a grafica intuitiva e modalità touch, i nuovi ATM sono abilitati anche al servizio Prelievo smart, che consente in tutta sicurezza di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte bancomat.