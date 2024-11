Thesocialpost.it - Ucraina-Russia, la guerra si sposta in profondità: droni e missili, sfiorata la regione di Mosca

Alta tensione sul fronte ucraino: la Corea del Nord ha ratificato il trattato di difesa reciproca con la, nel mentre si stima che circa 11.000 soldati di Pyongyang siano già schierati per combattere nelladi Mosca contro l'. Il leader Kim Jong-un, nel mezzo dei crescenti timori internazionali sulla cooperazione militare tra i due Paesi, "ha firmato lunedì un decreto di ratifica del Trattato di Partenariato strategico globale con la. L'accordo entrerà in vigore quando entrambe le parti si scambieranno gli strumenti di ratifica", ha riferito l'agenzia statale Kcna. Il trattato, firmato a Pyongyang il 19 giugno durante la sontuosa visita di stato del presidente russo Vladimir Putin, obbliga le parti "a fornirsi assistenza militare reciproca e immediata utilizzando tutti i mezzi necessari se uno dei due firmatari dovesse affrontare un'aggressione".