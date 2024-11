Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 09:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo trafficata la carreggiata interna del raccordo con i ragazzi e Flaminia tra salari e Tiburtina ed ancora seguire tra Casilina ed Ardeatina code a tratti anche in esterna tra il bivio per Fiumicino e l’appia e a seguire tra Prenestina e Tiburtina in te c’è ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est code anche tra Tor Cervara di raccordo in uscita datrafficata la tangenziale est con code a Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda anche tra Corso di Francia via Salaria e tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni code perintenso sulla via Flaminia tra Labaro via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra via Cortona all’uscita per la tangenziale intenso ilsulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur riduzione di carreggiata è divisa azioni continuano a interessare la via del Mare l’ostiense rispettivamente tra Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabile la formazione di prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito