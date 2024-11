Isaechia.it - The Traitors, Alessia Marcuzzi al timone del reality che ricorda La Talpa: i possibili concorrenti

Nel corso della presentazione dei palinsesti 2024-2025 di Prime Video Italia è stato annunciato l’arrivo di The.Creato nei Paesi Bassi e famoso a livello internazionale con oltre 25 adattamenti, Theè unshow psicologico carico di suspense. Previsto per il 2025, sarà condito di intrighi, tradimenti e inganni. Dunque il format – premiato ai BAFTA e agli Emmy – è molto simile a La, tornato martedì 6 novembre su Canale 5 dopo 16 anni d’assenza sotto la conduzione di Diletta Leotta. Il meccanismo di Theprevede che un gruppo di personaggi famosi si aggiri in una magione sfidandosi a squadre per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra isi nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé.