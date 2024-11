Bergamonews.it - Tessile e Moda, ok al rinnovo del contratto nazionale: aumenti e welfare per 11mila bergamaschi

Per gli oltrelavoratori delabbigliamento attivi in provincia di Bergamo arriva un aumento di 200 euro, a regime, in tre anni, e un importo da spendere in beni e servizi di, del valore complessivo di 600 euro nel triennio. Oltre a significativi miglioramenti sulcontrattuale – dalla sanità integrativa alla previdenza complementare, alla long term care – e sulla formazione.Sono alcuni dei punti fondanti dell’ipotesi di accordo per ildeldi lavoro “”.“È un buon– dice Milena Occioni, di Femca Cisl Bergamo, che ha fatto parte della delegazione trattante -. Per la prima volta è stata messa mano alla parte normativa, più difficile da toccare, oltre a quella economica. Gli accordi sono frutto di mediazioni e in questo contesto, mentre il settoreè in forte crisi, è la migliore mediazione che potessimo sperare di fare”.