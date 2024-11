Lanazione.it - Sociale, pubblicato il bando per richiedere il Bonus Anziani 2024

Pisa, 12 novembre– A partire dall’11 novembre, fino al prossimo 14 gennaio è possibile presentare domanda peril. Sulla misura l’amministrazione Comunale ha messo a disposizione 410mila euro. L’agevolazione prevede l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad esaurimento del budget, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero degli aventi diritto, e in ogni caso, non potrà comunque superare i 2.400 euro annui per ogni beneficiario. “Anche quest’anno abbiamo deciso di intervenire a sostegno delle famiglie per non lasciarle sole nell’affrontare le difficoltà e i costi legati all’assistenza di una persona anziana non autosufficiente – dichiara l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno – mettendo a disposizione oltre 400mila euro e offrendo ad ogni beneficiario un contributo una tantum che può arrivare fino 2400 euro l’anno.