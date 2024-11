Lettera43.it - Smart glasses, Baidu fa concorrenza a Meta-Luxottica ed Apple: via agli occhiali con l’AI

Leggi su Lettera43.it

e ora anche la cinese. La corsa al mercato degli, glidotati di intelligenza artificiale, si sta animando sempre di più. Li Ying, il responsabile del marchio hardware Xiaodu di, ha presentato durante un evento a Shanghai il primo prototipo diprodotto dalla società. A raccontarlo è stato il Financial Times, che ha spiegato come sarà disponibile, almeno nella prima fase, soltanto in Cina. Ying ha definito il prodotto «un assistente personale privato». Funzioneranno grazie a Ernie Bot, il prodotto di servizio chatbot AI dilanciato a fine 2023.Lo stand dialla fiera di Shanghai (Getty Images).Robin Li ha annunciato anche iRAGGliconsentiranno a chi li ha di riprodurre musica, girare video, ricevere risposte sull’ambiente circostante e molto altro.