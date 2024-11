Dilei.it - Silvia Toffanin pronta per This Is Me: 3 serate dedicate ai talenti di Amici

La regina del sabato pomeriggio di Canale5,, si prepara ad una nuova emozionante avventura televisiva:Is Me. Dopo il grande successo di Verissimo, salotto ormai consolidato e amatissimo dal grande pubblico, dove ogni settimana si alternano personaggi famosi con le loro storie, finalmente vedremo laal timone di un nuovo programma, decisamente speciale.Il prossimo 20 novembre infatti, nella fascia prime time, prenderà il viaIs Me, un format in 3tutto dedicato aiche sono usciti dalla scuola di. Lo storico talent show di Maria De Filippi negli anni ha conquistato un enorme successo grazie ad una formula fresca, giovane e super azzeccata, contribuendo a portare al successo numerosinel campo della musica e della danza, ma non solo.