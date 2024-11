Lanazione.it - Si prospetta un mercato: "movimentato"

Alta tensione in casa Prato. Dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto da zone calde della classifica del girone D di serie D con lo United Riccione, mister Marco Mariotti ha manifestato tutta la sua frustrazione. L’occasione gettata al vento, con la sua squadra a sprecare più e più palle gol nel primo tempo, è il motivo principale dello sfogo del mister biancazzurro, che tuttavia ha tirato in causa altro oltre che il risultato finale nella conferenza stampa di fine gara. Già, perché all’allenatore ex Albenga non è piaciuto affatto l’atteggiamento di alcuni subentrati, evidentemente scontenti del poco minutaggio concesso loro. Il riferimento va a Riccardo Moreo ad esempio, ma non solo. Mariotti ha parlato di calciatori che non sono scesi in campo con la gioia sul volto e il sangue negli occhi, sottolineando al contempo di aver già segnalato questa situazione al presidente Stefano Commini.