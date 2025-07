Jacob & Co Casino Tourbillon | Un Capolavoro di Tecnologia e Design nel Mondo degli Orologi di Lusso

Il Jacob & Co. Casino Tourbillon incarna il perfetto connubio tra innovazione tecnologica e raffinato stile, portando l’arte dell’orologeria a nuovi vertici di eccellenza. Ispirato all’atmosfera glamour dei casinò degli anni ’60, questo capolavoro si distingue per dettagli esclusivi e prestazioni sorprendenti. Un vero simbolo di prestigio, pensato per chi desidera indossare un orologio che non solo segna il tempo, ma racconta una storia di lusso e maestria artigianale…

L'orologio Casino Tourbillon di Jacob & Co. è un esempio straordinario di come la tecnica e il design possano integrarsi per creare un oggetto esclusivo. Ispirato all'eleganza dei casinò degli anni '60, questo modello offre una combinazione inedita di funzionalità e raffinatezza, destinata a chi ricerca un orologio che parli di lusso e di prestazioni .

Jacob & Co. svela il Casino Tourbillon con roulette incorporata.