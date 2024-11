Lanazione.it - Selmi vola a Sanremo. La sfida dei 24 giovani che puntano all’Ariston “Progetti? Essere felice“

Ha conquistato un posto al sole, e “Forse per sempre“, proprio come titola il brano che il cantautore lucchese (Niccolò), 23 anni, rivelazione di X Factor 2023, porterà quest’anno a, condotto da Cattelan da oggi in seconda serata su Rai2. C’è anche lui tra i 24artisti che si sfideranno in 5 puntate verso la finalissima del 18 dicembre. Cosa hai fatto dopo X-Factor? “Ho reso professionale la mia passione, mantenendo sempre la naturalezza di cui ho bisogno. Ho cominciato a lavorare con Asian Fake e a conoscere vari artisti, potendo aprire anche vari concerti, come Gazzelle, Coma Cose, Venerus ed Ermal Meta“ Come ti ha cambiato la vita il talent? “Non l’ha cambiata, mi ha dato però tanta consapevolezza dei miei mezzi e soprattutto della mia persona“ Dove vivi attualmente? Hai avuto modo di fare un giro al Lucca Comics? “Vivo sempre a Lucca anche se in continuo movimento, e sì, quest’anno sono tornato anche per rivedermi i Comics!“.