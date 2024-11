Roma, coppia di pusher in manette grazie alla segnalazione dei residenti

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 12 novembre- Per fare sicurezza è necessario che, lì dove la Polizia di Stato è in “prima linea”, tutti gli altri protagonisti della società civile la sostengano attivamente, in uno spirito di fattiva e mutua collaborazione. In questi termini, uno strumento importante è l’applicazione “YouPol” della Polizia di Stato: scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, esso permette a chiunque, garantendo l’anonimato, di interagire in tempo reale 24h su 24 con i poliziotti, offrendo la possibilità di segnalare diversi reati – principalmente episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica – anche mediante l’invio di foto e video.È stato proprioa diverse segnalazioni inviate dae commercianti della zona di Casilino tramite l’applicazione “YouPol” che gli agenti del VI Distretto Casilino, dopo un mirato servizio di appostamento, hanno arrestato un trentaduenne ed un quarantenne – entrambi tunisini – per per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.