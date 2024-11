Sport.quotidiano.net - Pontedera, avanti ma a piccoli passi: "Possiamo essere soddisfatti del pari"

L’1-1 di Ascoli consente aldi arrivare a due risultati utili consecutivi per la seconda volta in queste prime 14 gare di campionato. La prima è stata in occasione della vittoria di Gubbio seguita dalcon l’Entella, mentre stavolta il pareggio di domenica era preceduto da quello con il Milan Futuro. La media-punti della gestione Menichini resta ferma a 1 (6 punti in 6 partite), ma intanto il gap sulla quintultima posizione, quella che coinvolge nella disputa dei play out, è salito da +1 a +2 ed è stato tenuto a distanza un avversario – sul cui campo fino alla partita di due giorni fa i granata avevano sempre perso (4 gare su 4) senza mai segnare – che ha le potenzialità per uscire dalla complessa situazione di classifica. Come ha ribadito a fine match l’allenatore granata Leonardo Menichini, dando così più peso specifico al punto conquistato al Del Duca: "Credo che l’Ascoli abbia ancora la possibilità di disputare un campionato importante.