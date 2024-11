Ilrestodelcarlino.it - Poliambulatorio all’ex Umberto I. Primi mobili: si va verso l’apertura

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

del VialeI, finalmente ci siamo davvero. Ildel futuro sarà, con ogni probabilità, attivato entro il prossimo mese di dicembre. Ieri mattina sono arrivati iarredi per la sede che fino alla fine del vecchio millennio ha ospitato una serie di servizi ospedalieri, dal pronto soccorso all’accettazione e poi i reparti ai piani superiori. Sono stati necessari svariati mesi per sistemare alcuni problemi, cavilli e dettagli, ma adesso sembra che il tanto atteso trasferimento del servizio sanitario dalla vecchia sede, ormai non più assolutamente idonea, nei rinnovati locali di largo Cappelli sia questione di settimane se non di giorni. Dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale n. 2 non arrivano date ufficiali di avvio del nuovo corso, ma siamo davvero vicini.