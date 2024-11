Anteprima24.it - Parcheggio via Irno, addio ai posti auto: parte il cantiere

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha sortito alcun effetto la protesta del comitato spontaneo sorto tra un gruppo di cittadini di viache avevano presentato un progetto alternativo al Comune di Salerno per convincere Rfi a cambiare il tracciato per il collegamento viae Brignano. Attraverso varie riunioni ed anche un volantinaggio , Il comitato aveva provato a far cambiare il tracciato delche oggi ha preso ufficialmente il via.Il progetto dei cittadini avrebbe evitato di sopprimere degli importantiper la sosta delleche invece, poche ore dall’istallazione dei primi tratti delappare già evidente che verranno eliminati con grosso disagio per i residenti. Mentre il progetto che verrà realizzato prevede una soprelevazione rispetto alla linea ferroviaria, l’ipotesi che era stata suggerita dai cittadini era di un sottopasso che avrebbe consentito di salvare l’area di sosta che fu realizzata dall’allora Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e che Funziona anche come area di interscambio per quanti devono, anche a piedi, raggiungere il centro di Salerno quindi come cuscinetto per alleviare il traffico diretto verso lacentrale della città.